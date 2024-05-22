Китай заявил, что отвергает санкции США за связи с Россией

Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает односторонние санкции Вашингтона за экономические связи с Россией и будет защищать интересы своих компаний. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам дипломата, экономические связи Китая и России соответствуют нормам Всемирной торговой организации (ВТО) и рыночным принципам. Они не нацелены против какой-либо третьей стороны и поэтому не должны подвергаться внешнему вмешательству.

В связи с этим односторонние санкции, введенные США, являются нелегитимными, и Пекин решительно их отвергает. Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай будет отстаивать законные права и интересы компаний КНР. До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут координировать санкционную политику с партнерами в Европе и в других местах против Китая в связи с поставками оттуда товаров, помогающих России укреплять военную промышленность.