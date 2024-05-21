Карла III назвали королем компоста

Короля Карла III и королеву Камиллу назвали королем компоста и королевой пчел. Об этом сообщает Sky News.

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Король Великобритании и его супруга посетили Цветочное шоу Челси в понедельник, 20 мая. Визит состоялся до того, как шоу открыли для публики. Это связано с тем, что Карл III недавно стал патроном Королевского садового общества (RHS).

Бейджи с новыми титулами для королевской четы были вручены детьми из Начальной школы Саливана в Лондоне, когда они осматривали сад для детей. Монарх посмеялся и сказал, что «это совершенно верно».

Сад был создан ландшафтным дизайнером Гарри Холдингом в соавторстве со школьниками. Взрослые могут совершить экскурсию по саду, но только в том случае, если они пообещают либо посадить дерево, либо сделать пожертвование кампании RHS по школьному садоводству, либо найти цветок, название которого начинается с первой буквы их имени.

Ранее сообщалось, что новый портрет Карла III в красных тонах вызвал бурную реакцию в сети. Необычное цветовое решение породило спекуляции о сатанизме в королевской семье.