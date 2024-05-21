Попытка Международного уголовного суда (МУС) поставить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидеров палестинского движения ХАМАС в один ряд неприемлема, заявил в соцсети X глава правительства Польши Дональд Туск.

По его оценке, на Нетаньяху, действительно, лежит ответственность за кризис на Ближнем Востоке.

Вместе с тем, подчеркнул Туск, недопустимо ставить в один ряд премьер-министра Израиля и лидеров ХАМАС.

В России отреагировали на планы МУС по преследованию Нетаньяху

Напомним, что в понедельник, 20 мая, прокурор МУС Карим Ахмад Хан сообщил, что потребовал выдачи ордеров на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения: Яхьи Синвара, Мохаммеда Ибрагима Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Хании.