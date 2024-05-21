Китай заберет из США последних панд

Последние четыре панды, которые находятся в США, вернутся в Китай в четвертом квартале 2024 года, пишет издание Washington Post. Отмечается, что речь идет о животных из зоопарка в американском городе Атланта. Там живут 26-летние самка Луньлунь и самец Янъян, а также их семилетние детеныши Ялунь и Силунь.

Американский зоосад арендовал двух панд у Китая в 1999 году. Срок аренды почти истек, поэтому их нужно скоро вернуть на родину. Детеныши родились уже в США, но, согласно договору, их также доставят в КНР.

В ноябре 2023-го Смитсоновский национальный зоопарк Вашингтона вернул Китаю трех панд, которые прожили в США 23 года. Попрощаться с животными пришли не только журналисты, но и многие местные жители — за это время Мэйсян, Тянь-тянь и Сяо Цзи-Цзи стали главными символами зоопарка и успели полюбиться американцам.