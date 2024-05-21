Венгрия и Япония будут сотрудничать в разработке ядерных реакторов

Будапешт и Токио будут сотрудничать в разработке малых ядерных реакторов. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передают «Известия».

Сроки и детали сделки не уточняются.

Ранее Будапешт подписал договор о сотрудничестве с французской корпорации Framatome в сфере эксплуатации атомных электростанций, а также в области минного использования ядерной энергии. В Венгрии существует только одна АЭС, которая расположена в Пакше и работает на российском ядерном топливе.

К малым ядерным реакторам принято относить реакторы мощностью до 300 МВТ, состоящие из модулей, которые изготавливаются на заводе, а затем доставляются и монтируются на территории заказчика. В последнее время они становятся все более популярными на фоне борьбы с изменением климата, поскольку способны вырабатывать низкоуглеродную энергетику.