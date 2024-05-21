Запись от имени Лукашенко оставлена в книге соболезнований в посольстве Ирана

От имени Александра Лукашенко была оставлена запись в книге соболезнований дипломатической миссии Ирана в белорусской столице. По поручению главы государства траурное послание в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, а также министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других сопровождавших его лиц оставил 21 мая первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков, передает БЕЛТА.

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В тексте соболезнования констатируется, что из жизни безвременно ушли "выдающиеся политические деятели в самом расцвете своей политической карьеры, которые очень много сделали для укрепления авторитета своего государства, благополучия его жителей".

Белорусский лидер отметил, что чуть более года назад делегация РБ имела возможность ощутить теплый, дружеский прием на гостеприимной иранской земле, была достигнута договоренность с иранскими коллегами о реализации большого количества проектов и инициатив.

"Передаю слова поддержки и пожелания стойкости духа в связи с этой тяжкой утратой семьям, друзьям и коллегам погибших, глубоко скорблю вместе со всем иранским народом", - говорится в тексте соболезнования Лукашенко.

Запись в книге соболезнований иранского посольства оставил от себя лично и от секретариата СБ государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович: "Эта невосполнимая потеря с болью отражается в сердце каждого белоруса. В этот трудный час мы разделяем боль и горечь утраты, скорбим вместе с дружественным иранским народом".