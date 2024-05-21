Расследование показало, что в истории с катастрофой вертолета, перевозившего президента Ирана Эбрахима Раиси, есть ряд странностей, пишет портал Turkiye со ссылкой на источник.

По данным портала, Раиси всегда летал на российских вертолетах Ми-171. В первых публикациях о ЧП журналисты упоминали именно этот вертолет, так как были уверены, что президент не изменил своим привычкам.

Вместе с тем, в воскресенье, 19 мая, президент принял решение возвращаться в Тебриз, после официального визита в Азербайджан, на американском Bell-212, выпущенном свыше 30 лет назад.

Источник пояснил, что власти тщательно отбирали пилотов для правительственных рейсов, назначали их из рядов Корпуса стражей исламской революции. В день аварии, уточнили он, летчики были из кадров иранской армии.

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В вертолете, помимо штатного GPRS и транспондера, была установлена ​​специальная система, обеспечивающая 72-часовую бесперебойную связь. Спасателям не удалось поймать сигналы ни одного из этих устройств, констатировали журналисты.