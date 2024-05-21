Молдавия усилит оборонку за счет Евросоюза

Евросоюз и Молдавия заключили соглашение о сотрудничестве в сферах безопасности и обороны. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Молдова является первой страной, подписавшей Партнерство в области безопасности и обороны с ЕС», — сообщил Боррель в соцсети X.

Соглашение предусматривает углубление взаимодействия между сторонами в целях укрепления общей безопасности и развития оборонных возможностей.

Ранее молдавский политик и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор сообщил, что в Молдавии будет запущена компания, которая выступит против вступления страны в Евросоюз. ЕС планирует начать переговоры о приеме Молдавии и Украины 25 июня, передает RT.