Политический аналитик Дэниел Хайк в эфире французского телеканала i24 Francais озвучил интернет-мем об агенте Моссада, который якобы был в вертолете погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси. Как сообщает New York Post, во время трансляции он прочел сообщение некоего Telegram-канала о том, что пилотом упавшего борта мог быть сотрудник израильской разведки Эли Коптер.

Мем появился в западном сегменте интернета. Выдуманное имя созвучно с английским словом helicopter («вертолет»). Кроме того, схожим образом оно произносится и во французском языке — hélicoptère. Хайк не усмотрел в игре слов подвоха и озвучил мем в прямом эфире. Он подчеркнул, что «на данный момент не ясно, правда это или нет», добавив, что «это слухи».

Ошибка аналитика породила волну популярности мема, которая подтолкнула к его дальнейшему развитию. В соцсетях появилась созданное с использованием искусственного интеллекта удостоверение личности агента израильской разведки на выдуманное имя, а сам кадр с ошибкой ведущего завирусился.