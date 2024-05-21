СМИ: ЕС финансирует насилие в отношении нелегальных мигрантов

ЕС финансирует деятельность стран Северной Африки, направленную на насильственное задержание и перевозку в отдаленные пустынные районы нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в Европу. Об этом пишет The Washington Post.

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В европейских государствах наблюдается миграционный кризис. Беженцы из Африки, Азии, стран, в которых протекают военные конфликты, любыми путями проникают в Западную и Южную Европу. Это приводит к значительной нагрузке на социальную сферу, росту преступлений, безработице.

На этом фоне Совет ЕС утвердил «Пакт о миграции и предоставлении убежища», который включает ужесточение всех миграционных норм Евросоюза, а также устанавливает квоты по приему мигрантам странами объединения. Однако их число может быть сокращено при внесении пени в бюджет ЕС за каждого не принятого человека.

Согласно результатам расследования, проведенного The Washington Post, Lighthouse Reports, а также консорциумом международных СМИ, Европейский союз и отдельные европейские страны «поддерживают и финансируют агрессивные операции правительств Северной Африки по задержанию десятков тысяч мигрантов ежегодно и вывозу их в отдаленные районы, часто в бесплодные пустыни».

«Мигрантов под угрозой смерти гонят в самые негостеприимные районы Северной Африки без еды и воды. Они подвергаются грабежу, пыткам, сексуальному насилию и, в худшем случае, погибают», - говорится в статье.

СМИ обратили внимание на то, что в период с 2015 по 2021 год ЕС предоставил Тунису, Марокко и Мавритании более 400 миллионов евро в рамках своего крупнейшего миграционного фонда, а также профинансировал десятки других проектов. Эти деньги были использованы для обучения персонала и закупки оборудования в подразделениях, которые «причастны к нарушениям прав человека», утверждают журналисты, ссылаясь на полученные ими данные.

Один из подрядчиков, работавший над проектами, финансируемыми Чрезвычайным целевым фондом ЕС для Африки, рассказал журналистам на условиях анонимности, что делается все, чтобы «усложнить жизнь» мигрантам.

«Если мигрант из Гвинеи находится в [Марокко], и вы два раза отвозите его в Сахару, в третий раз он… просит о добровольном возвращении домой», - заметил он.

ЕС, согласно своим собственным законам, а также международным договорам, обязан гарантировать, что выделяемые им средства расходуются таким образом, чтобы уважать фундаментальные права человека. Но Европейская комиссия ранее признала, что оценка прав человека не проводится при финансировании проектов по управлению мигрантами за рубежом, отмечает газета.

Напомним, что ранее страны Северной Европы - Дания, Финляндия, Исландия, Швеция и Норвегия –договорились о более тесном сотрудничестве в депортации мигрантов, прибывших нелегально.

Страны Северной Европы намерены организовывать совместные депортационные рейсы в сотрудничестве с пограничным органом ЕС Frontex, чтобы вернуть мигрантов без вида на жительство в страны их происхождения. Кроме того, министры договорились о совместной программе поддержки нелегальных мигрантов, которые решат добровольно вернуться в страну происхождения - им будет предложена помощь в реинтеграции.