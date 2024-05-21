Украинская энергетическая система находится в руинах из-за ударов Вооруженных сил России, сообщило польское издание Myśl Polska. News.ru

В материале говорится, что теперь Украине приходится выбирать между отключением потребителей электроэнергии и остановкой ее импорта. Отмечается, что для восстановления инфраструктуры нужно огромное количество денег и времени. Российская газета

В статье также упоминается, что большая часть систем электроснабжения на Украине была наследием СССР и многие комплектующие, которые теперь нужно заменить из-за непригодности, достать практически невозможно. ФедералПресс

Вместе с этим энергосистема пока далека от коллапса, то есть полного отключения электричества на Украине, отмечает автор. RT на русском