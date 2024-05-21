В ООН ответили на вопрос о замалчивании ударов ВСУ по Белгороду

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту заявила, что у организации нет данных о точном количестве жертв украинских атак по Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как отмечает РИА Новости, Манту задали вопрос, почему агентства ООН систематически замалчивают удары ВСУ по мирным жителям Белгорода и Донбасса. В ответ она заявила, что в ООН «обеспокоены каждой жертвой среди гражданского населения».

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«Но у нас нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения в России, поэтому мы просто ждем этой информации», - подчеркнула представитель ООН.

В результате атаки ВСУ 12 мая в одном из жилых домов Белгорода обрушился подъезд. Погибли 17 человек, около 30 пострадали. В ООН прокомментировали эту атаку, заявив, что выступают против любых нападений на гражданскую инфраструктуру.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник подчеркивал, что удары по гражданским объектам являются международным преступлением, за которое должна быть ответственность. Он отмечал, что рядом с пострадавшим зданием не было никаких военных или военно-промышленных объектов.