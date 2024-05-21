В ЕС оценили легитимность Зеленского

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что у Евросоюза нет сомнений в легитимности Владимира Зеленского, срок полномочий которого недавно истек. Об этом сообщает ТАСС.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были пройти в конце марта, но они не состоялись из-за действующего в стране военного положения.

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На Украине возникли споры о том, может ли Зеленский оставаться у власти после 20 мая. Противники Зеленского указывают, что по закону в такой ситуации и.о. президента должен стать председатель Верховной рады.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что вопрос легитимности Зеленского после 20 мая должен быть решен политической и правовой системами Украины. Путин отмечал, что для России вопрос легитимности Зеленского имеет значение.

«Если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями», - подчеркнул президент России.

Стано попросили рассказать, как к этому вопросу относятся в ЕС. Он заявил, что у главных партий Украины и украинского общества нет сомнений в легитимности Зеленского.