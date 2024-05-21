В ЕС озвучили позицию по легитимности Зеленского

Евросоюз считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано, его цитирует ТАСС.

По словам Стано, население и политические партии на Украине «не имеют сомнений» в том, кто является законным лидером их страны.

«И у нас тоже нет никаких сомнений в том, кто является президентом Украины. Это Зеленский», — заключил дипломат.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что проблема легитимности Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, так как документы необходимо подписывать с легитимной властью.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что на Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти.