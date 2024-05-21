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Пашинян встретился с заместителем главы ЦРУ Коэном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию ЦРУ во главе с заместителем главы ведомства Дэвидом Коэном.

Пашинян встретился с замглавы ЦРУ
© RT на русском
«Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую заместителем главы Центрального разведывательного управления США Дэвидом Коэном», — сообщила пресс-служба премьера.

Пашинян и Коэн обсудили вопросы как двусторонней, так и международной повестки дня.

Как ранее отмечал армянский премьер-министр, республика никогда не была далека от Запада.

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