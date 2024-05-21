Пашинян встретился с замглавы ЦРУ

Пашинян встретился с заместителем главы ЦРУ Коэном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию ЦРУ во главе с заместителем главы ведомства Дэвидом Коэном.
«Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую заместителем главы Центрального разведывательного управления США Дэвидом Коэном», — сообщила пресс-служба премьера.
Пашинян и Коэн обсудили вопросы как двусторонней, так и международной повестки дня.
Как ранее отмечал армянский премьер-министр, республика никогда не была далека от Запада.