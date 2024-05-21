Макрон отправится в охваченную беспорядками Новую Каледонию

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 21 мая отправится в Новую Каледонию, где уже неделю продолжаются беспорядки. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на представителя французского правительства Приску Тевено.

15 мая на территории Новой Каледонии ввели чрезвычайное положение из-за беспорядков. Власти Франции объявили о введении армии на остров для «охраны портов и аэропортов». Во время беспорядков погибли шестеро человек, включая двух полицейских. На острове сгорели множество домов, коммерческих точек, были разграблены магазины.

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Причиной беспорядков стало решение французского правительства дать право голоса на локальных выборах французам, живущим в Новой Каледонии более десяти лет. Ранее на этих выборах могли голосовать лишь люди, внесенные в специальные списки в 1998 году, а также их дети - в основном представители коренного народа канаки. Канаки опасаются, что из-за новых правил голосования они окажутся в меньшинстве.

Тевено заявила, что Макрон поедет в регион 21 мая, чтобы «организовать там миссию». Премьер-министр Габриэль Атталь также отправится в Новую Каледонию, но после общеевропейских выборов, запланированных во Франции на 9 июня. Ранее Макрон анонсировал мобилизацию солдат для «защиты общественных зданий» Новой Каледонии.