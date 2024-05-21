Обзор иноСМИ: призыв Нуланд к ударам по базам РФ, страх США после гибели Раиси

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Нуланд назвала российские базы «оправданной целью» для ВСУ

Бывшая замглавы госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что российские базы должны стать «оправданной целью» для Украины, сообщает The Hill. Такое заявление Нуланд сделала на фоне широких дебатов по поводу отмены запрета на атаки американским оружием по целям внутри России.

По мнению Нуланд, США должны разрешить такие атаки, «независимо от того, запускаются ли ракеты с этих баз или оттуда поступает снабжение для войск». Ранее Россия начала активное продвижение на Харьковском направлении. Украинские чиновники стали утверждать, что это можно было предотвратить, если бы США разрешили атаковать территорию РФ американским оружием, отмечает The Hill. Нуланд, вышедшая на пенсию в марте, заявила, что «пришло время» разрешить такие атаки. По ее мнению, Россия получает «прямое преимущество» в конфликте из-за «колебаний» США.

«Так ли начнется Третья мировая»

Администрация президента США Джо Байдена внимательно следит за тем, как Иран реагирует на гибель президента Ибрагима Раиси, опасаясь, что обвинения в адрес США или Израиля могут привести к серьезной эскалации. Об этом

сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По словам собеседников Politico, были опасения, что Тегеран может заявить, что Израиль и США подстроили трагедию. Источники издания подчеркнули, что не получали разведданных, позволяющих предположить что-либо, кроме крушения в плохую погоду. Но, по словам одного из собеседников, какое-то время вопрос «так ли начнется Третья мировая война» уже не казался безумным. Выступая перед журналистами в понедельник, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не сыграли никакой роли в этой катастрофе. По данным Politico, в администрации США не ожидают, что после гибели Раиси в политике Ирана произойдут серьезные изменения.

Bloomberg: США готовы выдать Украине кредит на основе активов РФ

США назвали условие предоставления Украине кредита, подкрепленного замороженными активами России, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Штаты готовы пойти на это, если ЕС гарантирует, что долг будет погашен, а активы останутся замороженными.

По словам источников Bloomberg, знакомых с ходом дискуссии, немецкие чиновники готовы поддержать план США по использованию доходов, полученных от замороженных активов РФ, для поддержки финансирования Украины на 50 миллиардов долларов. Согласие Германии может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон к обеспечению нового существенного пакета помощи Киеву. По данным Bloomberg, США готовы взять весь кредит на себя - при условии, что со стороны ЕС будет достаточно обязательств, гарантирующих заморозку активов и погашение кредита.

У Турции появились вопросы к Ирану после гибели Раиси

Турция участвовала в спасательной операции и передавала Ирану все данные о поиске вертолета иранского президента Ибрагима Раиси, а теперь у Анкары появились вопросы к Тегерану, пишет Hürriyet. Газета отмечает, что турецкий беспилотник Akıncı выполнял свою задачу в сложных условиях, когда ветер дул со скоростью 150 километров в час. Обломки он нашел за два часа.

Hürriyet отметила, что в Турции не знают, почему был разрешен полет вертолета в непогоду. Газета подчеркнула, что информация о метеоусловиях поступает заранее, а вертолет, перевозящий президента страны, не должен получать разрешения на взлет в плохую погоду. Также Hürriyet напомнила, что в кортеже Раиси были три вертолета, два из которых успешно добрались домой. Газета задалась вопросом, летели ли они по одному маршруту с вертолетом Раиси.

Как американский вертолет повлиял на гибель Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси стал жертвой авиакатастрофы американского вертолета Bell 212. В компании Bell сообщили Financial Times, что не ведут бизнес в Иране и не поддерживают вертолетный парк в этой стране.

Газета отмечает, что американские санкции могли нанести ущерб стареющим иранским вертолетам. Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что санкции США сыграли роль в гибели Раиси: в 2018 году Штаты запретили экспорт самолетов и авиационных запчастей в Иран. Зариф считает, что эти меры привели к износу двигателя Bell 212.