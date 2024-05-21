Украине придется выплатить около 25,6 млрд долларов по госдолгу в 2024 году

В 2024 году Украине предстоит выплатить около 1,02 триллиона гривен (около 25,6 миллиарда долларов) по государственному долгу. Об этом свидетельствуют прогнозы Минфина Украины.

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По прогнозу украинского министерства, в 2025 году стране предстоит выплатить около 870 миллиардов гривен (21,8 миллиарда долларов) по госдолгу. В 2026 году - около 621 миллиарда (примерно 15,6 миллиарда долларов), в 2027-м - 536 миллиардов гривен (около 13,5 миллиарда долларов), в 2028 году - 457 миллиардов гривен (11,5 миллиарда долларов), в 2029-м - 430 миллиардов (чуть менее 11 миллиардов долларов).

В целом до 2050 года Украине потребуется погасить госдолг на сумму в 8,5 триллиона гривен (213,5 миллиарда долларов). Украинские СМИ отмечают, что эта сумма примерно на триллион больше планового номинального ВВП Украины на 2024 год. Величина переплаты по процентам составит около трех триллионов гривен (75,3 миллиарда долларов).

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее сообщил, что за 2023 год страна получила более 42 миллиардов долларов международной помощи. Марченко рассказал, что потребность Украины в международном финансировании на 2024 год удалось снизить с 41 миллиарда до 37,3 миллиарда долларов благодаря мерам по «максимизации доходов» госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований, а также сокращению всех расходов.

СМИ сообщали, что в 2024 году Украина начала рассматривать план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов на случай, если прекратится финансовая поддержка США.

Такие меры могут потребоваться в качестве гарантий для МВФ. Способность Киева обслуживать долг является условием кредитной программы фонда.