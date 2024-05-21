Тегеран не получил соболезнований от Киева в связи с гибелью Раиси

Украина не выразила соболезнования в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом рассказал посол Ирана в России Казем Джалали, пишет «Российская газета».

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Он пояснил в эфире «Соловьев.Live», что Тегеран не получал от Киева никаких соболезнований.

При этом посол отметил, что Иран признателен России за оперативную реакцию на ситуацию с исчезновением вертолета с президентом Ирана, пишет РИА Новости.

«Мы весьма и весьма признательны российскому лидеру Владимиру Путину, другим российским коллегам, которые приложили максимум усилий для оказания помощи», - подчеркнул Джалали.

19 мая вертолет, на борту которого находился 63-летний Раиси, разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вместе с президентом Ирана летели глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. Всего на борту вертолета были восемь пассажиров и членов экипажа.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента и его делегации. Все тела погибших опознали. По данным агентства Tasnim, один из пассажиров некоторое время после крушения еще был жив — им оказался аятолла Мохаммед Али Але-Хашем, пятничный имам Тебриза.