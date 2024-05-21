Эрдоган обвинил «Евровидение» в угрозе традиционным ценностям

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что музыкальный конкурс «Евровидение» угрожает традиционной семье.

© пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

«На конкурсе «Евровидение» <...> мы стали свидетелями глобального навязывания такого явления, как политика десексуализации. Очевидно, что странные типы, которых навязывают молодежи, являются троянским конем социальной деградации», – сказал турецкий президент.

Лидер Турции обратил внимание на то, что конкурс поощряет гендерную нейтрализацию и социальную коррупцию. По словам Эрдогана, Турция приняла верное решение, отказавшись от участия в этом конкурсе.

Ранее свое мнение о «Евровидении» высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сравнила этот конкурс с оргиями и шабашами.