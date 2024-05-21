Тело погибшего президента Ирана перевезут из Тебриза

Тело президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета, готовят к перевозке в священный для шиитов город Кум к югу от Тегерана, сообщает канал Press TV.

В Тебризе в настоящее время проходит церемония прощания с жертвами крушения вертолета. В Куме расположен религиозный центр Ирана, где в семинариях обучаются шиитские богословы, передает ТАСС.

Раиси похоронят 23 мая в его родном городе Мешхеде в мавзолее имама Резы.