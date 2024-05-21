Сложный вопрос союзникам Израиля: западные СМИ об ордере МУС на арест Нетаньяху

20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что МУС добивается ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Эта новость стала одной из главных в СМИ на Западе.

© РИА Новости

New York Times отмечает, что решение поставило сложные вопросы перед рядом союзников Израиля. Поскольку они являются членами МУС, при выдаче ордера им придется задержать Нетаньяху, если он окажется на их территории.

«Это резкий упрек, который приравнял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к его коллеге из ХАМАСа Яхье Синвару и усугубил растущую международную тревогу по поводу поведения Израиля в секторе Газа», — отмечается в публикации.

Telegraph подчеркнула, что ордер на арест от МУС — это самый большой страх Нетаньяху, который «теперь может стать реальностью». Обвинения в коррупции, которые давно звучат в адрес премьера, рассматривались политологами как главная причина для премьера держаться за свой пост. Перспектива суда в Гааге не ослабит его хватку.

Washington Post напомнила, что Израиль не является членом МУС, а потому даже если ордер на арест и будет выдан, Нетаньяху не грозит непосредственное судебное преследование. Вместе с тем угроза ареста может затруднить его выезд за границу.

«Неясно, какое влияние окажет шаг Хана на общественный авторитет Нетаньяху. Возможно, ордер придаст ему импульс, поскольку израильтяне сплотятся под своим флагом. Но его оппоненты также могут обвинить политика в том, что он навлек на страну дипломатическую катастрофу», — подчеркивается в публикации.

País считает, что решение прокурора представляет собой один из наиболее энергичных международных ответов на действия Израиля в секторе Газа с начала конфликта в октябре 2023 года.