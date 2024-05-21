Глава Еврокомиссии высказалась о торговой войне с Китаем

Европейский союз не намерен вступать в торговую войну с Китаем, подход Брюсселя отличается от подхода Вашингтона, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times. Газета.Ru

«Мы разделяем некоторые опасения наших американских коллег. Но наш подход отличается. Американцы только что ввели общие тарифы. Мы хотим конкуренции, мы хотим вместе торговать, но хотим, чтобы это было честно и по правилам», — отметила она. RT на русском

По ее словам, это более дифференцированный и адресный подход, нежели у США. Евросоюз хочет дать понять: «речь идет не о закрытии рынка или протекционизме». Свободная пресса