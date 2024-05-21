Погибший глава МИД Ирана не должен был лететь с Раиси

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не должен был лететь в одном вертолете с президентом республики Ибрахимом Раиси, пишет газета Türkiye со ссылкой на источник в службах безопасности. Также на потерпевшем крушение борту не был запланирован перелет губернатора Восточного Азербайджана Малика Рахмети и аятоллы провинции Тебриза Али Хашима.

Отмечается, что всех их посадили в один вертолет в последний момент. По информации издания, воздушным судном управляли военные летчики, сам борт был оснащен трекерами.

В Турции связали гибель Раиси с борьбой за власть в Иране

21 мая в городе Тебриз на северо-западе Ирана началась церемония прощания с погибшими Раиси и Абдоллахияном. В шествии участвуют несколько тысяч человек. После церемонии в Тебризе гробы отправят в Тегеран. В столичной мечети пройдет всеобщая поминальная молитва. Похоронят Раиси в его родном городе Мешхед в мавзолее имама Резы. В Иране объявлен пятидневный траур.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти Ирана несут ответственность за гибель президента. По его словам, они сами приняли решение использовать 45-летний вертолет в плохих метеоусловиях, что и привело к трагедии. Раиси и его спутники летели на судне Bell 212 американского производства.