Бербок прибыла с неожиданным визитом в Киев

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев.

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«Бербок прибыла в Киев в знак поддержки Украины, визит ранее не анонсировался по соображениям безопасности», — сообщает агентство DPA.

14 мая глава Госдепа США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Позже американский госсекретарь заявил, что новый пакет вооружений для Украины уже «в пути».

При этом он подчеркнул, что для Киева наступил критический этап СВО.