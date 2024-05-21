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Правящая партия Армении отказалась обсуждать отставку Пашиняна или новые выборы

Правящая в Армении партия "Гражданский договор" на фоне акций оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" не намерена обсуждать возможность отставки премьер-министра Никола Пашиняна или проведение досрочных парламентских выборов. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя партии, депутат Ваагн Алексанян.

Правящая партия Армении отказалась обсуждать отставку Пашиняна
© РИА Новости
"Повестки внеочередных парламентских выборов нет. Даже если оппозиция откажется от своих мандатов, это не приведет к досрочным выборам. Что касается заявления оппозиции о начале процесса импичмента премьер-министра, то она не сможет его начать, ну а если и начнет, то провалится. Я не представляю, зачем нам обсуждать вопрос отставки Пашиняна, в стране нет политического кризиса", - отметил политик.
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