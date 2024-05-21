Стратегия в отношении конфликта на Украине, разработанная Европой и США, полностью провалилась. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в одном из ведущих японских аналитических центров - Фонде мира Сасакавы. ТАСС

Он считает, что цель ослабить РФ санкциями не осуществилась, при этом от введенных ограничений пострадали европейские страны. «Стратегия, которая разработана Европой и США как ответ и реакция на войну, полностью провалилась», — сказал министр. Газета.Ru

Политик напомнил, что более двух лет назад поднимал вопрос о том, что было целью ограничений. «Ответ был: «Петер, цели санкций следующие: поставить Россию на колени экономически и приблизиться к завершению войны». Россия на коленях? Далеко нет. Мы приблизились к завершению войны? Определенно, нет», — добавил он. RT на русском