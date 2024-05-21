Стало известно о необычной реакции редких птиц на конфликт на Украине

Редкие хищные птицы Европы — большие подорлики — изменили свой миграционный маршрут и стали облетать территорию Украины, говорится в исследовании британских и эстонских ученых, опубликованном в журнале Current Biology. Отмечается, что на это повлияли боевые действия в регионе.

Орнитологи проанализировали маршруты 19 птиц при помощи GPS-трекеров, когда те возвращались с зимовки в Греции и Африке обратно в Белоруссию весной 2022 года, сразу после начала спецоперации на Украине. Эти данные они сравнили с маршрутами, которых придерживались подорлики в 2018–2021 годах.

Оказалось, что перелет этих птиц стал дольше, поскольку они начали облетать территории, где идут боевые действия. Это может отрицательно сказаться на размножении подорликов, предположили ученые.