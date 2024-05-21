Эксперт: вертолет Раиси мог бы спасти радар

У вертолета Bell-212, на котором разбился президент Ирана Ибрахим Раиси, нет радара, который может в сложных метеоусловиях увидеть препятствие. Как сообщает РБК, военный летчик, главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко считает, что он мог бы спасти борт.

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По его словам, если бы у вертолета был радар, то пилот смог бы увидеть препятствие и облететь его. Дрозденко отметил, что американские санкции, наложенные на Иран, не способствуют «поддержанию летной годности американской техники».

Летчик также заметил, что Раиси обычно летал на Ми-171, модификации Ми-8 с новыми двигателями и радиоэлектронным оборудованием. По какой причине в этот раз он решил полететь на Bell-212 — неизвестно. Сам американский вертолет является ровесником Ми-8. Дрозденко оценил ее как неплохую, но старую машину, несмотря на модификации.

Летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин подчеркнул, что Bell-212 — это старый, но надежный вертолет. По оценке эксперта, он может летать в любую погоду. Кроме того, первые лица перевозят на бортах с новым запчастями для максимальной безопасности.

«Иран давно научился справляться с санкциями и все делать надежно, в Иране работали наши летчики, система авиационной безопасности там великолепная», — рассказал он.

По мнению пилота, причина крушения вертолета с Раиси, скорее всего, заключается в человеческом факторе. Вертолет может заходить на посадку в аэропорту в любую погоду, а пилоту не обязательно обладать очень высокой квалификацией, так как в этом случае работает автоматика. Вместе с тем сложности могут возникнуть, если речь идет о неподготовленной площадке в условиях тумана и облаков, заключил Базыкин.

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана, министра иностранных дел страны Амира Хосейна и других официальных лиц, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента и его делегации.