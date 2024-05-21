Финляндия рассмотрит возможность открытия КПП на границе с РФ

Правительство Финляндии внесло на рассмотрение парламента законопроект, позволяющий открыть КПП на границе с РФ. Об этом во вторник, 21 мая, сообщили в пресс-службе департамента правительственных коммуникаций. Вечерняя Москва

Финское правительство предлагает принять закон о временных мерах по борьбе с так называемой инструментальной миграцией (когда беженцев якобы используют как способ для достижения неких целей). Согласно законопроекту, общая сессия правительства сможет ограничивать прием заявлений о международной защите на определенной части границы Финляндии и в ее непосредственной близости, чтобы обеспечить суверенитет или национальную безопасность Финляндии. Решение может быть принято максимум на месяц, а сам законопроект в случае принятия будет действовать год. ТАСС

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что после принятия законопроекта о выдворении просителей убежища страна сможет частично открыть КПП на границе с РФ. Он также добавил, что со стороны РФ на границе находятся тысячи людей, которые хотят попасть в страну. Москва24