В Тебризе прощаются с погибшими президентом Ирана и главой МИД

В иранском Тебризе проходит церемония прощания с погибшими при крушении вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Об этом со ссылкой на данные IRNA пишет ТАСС.

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19 мая вертолет, на борту которого находился 63-летний Раиси, разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вместе с президентом Ирана летели глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. Всего на борту вертолета были восемь пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Сегодня в Тебризе проходит церемония прощания с президентом Ирана и министром иностранных дел.

В шествии участвуют несколько тысяч человек, большая часть из них в одежде траурных цветов, отмечает агентство.

При этом сами похороны пройдут в других городах Ирана. После Тебриза гробы с телами погибших отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы. Раиси похоронят в его родном городе Мешхед в мавзолее имама Резы.