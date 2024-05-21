В парламент Финляндии внесен законопроект, позволяющий открыть границу с РФ

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который позволит возвращать в Россию прибывших через границу беженцев. Одновременно законопроект позволяет частично открыть восточную границу, сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что прибывших со стороны российской границы просителей убежища поместят в специальные центры на границе во время рассмотрения их заявления. В случае отказа прибывшим грозит депортация.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о сложности рассмотрения законопроекта, поскольку он содержит определенные противоречия с Конституцией, законодательством ЕС и международными соглашениями. В то же время, по его словам, других средств недостаточно, чтобы предотвратить иностранное влияние на Финляндию.

В случае принятия «закона о депортации», он будет действовать в течение одного года с момента вступления в силу.