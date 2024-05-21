Австралия намерена добиваться освобождения Ассанжа

Власти Австралии продолжат поддерживать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и добиваться его возвращения на родину. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Комментируя решение Высокого суда Англии и Уэльса, разрешившего Ассанжу вновь оспорить решение о его выдаче США, глава австралийского правительства отметил, что "содержание Ассанжа в заключении ни к чему хорошему не приведет".

"Наша [правительства Австралии] позиция относительно Ассанжа была и остается предельно ясной: <…> с него достаточно", - заявил Альбанезе, выступая перед журналистами в Сиднее.

Также австралийский премьер отметил, что Канберра продолжит "тесно сотрудничать с партнерами", чтобы добиться возвращения основателя WikiLeaks на родину.

Как сообщает агентство Reuters, судьи Высокого суда Англии и Уэльса посчитали, что предоставленные американскими властями заверения не гарантируют соблюдения прав Ассанжа в случае его экстрадиции. 52-летний Ассанж не смог лично присутствовать на заседании суда по состоянию здоровья.