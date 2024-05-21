Пока вы спали: Байден о геноциде в Газе и новая помощь для Украины
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СМИ: лишенные гражданства РФ лица смогут оставаться в стране до 90 дней
В России разработали законопроект, согласно которому лица, лишившиеся российского гражданства, смогут оставаться в стране еще некоторое время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Известия».
Министерство внутренних дел РФ предлагает дать возможность людям в такой ситуации быть на территории РФ от 15 до 90 дней в зависимости от обстоятельств.
Также в законопроекте от МВД изложен пункт об упрощенном порядке выдачи ВНЖ для тех лиц, у кого имеются родственники, постоянно проживающих на территории, относившейся к Российской империи или СССР.
Байден не считает геноцидом происходящее в секторе Газа
Президент США Джо Байден отказался признавать геноцидом действия армия Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.
Глава США заговорил на эту тему на торжественном приеме в Белом доме в понедельник.
"..вопреки обвинениям в адрес Израиля, выдвинутым Международным уголовным судом, происходящее [в секторе Газа] не является геноцидом» - заявил он.
Также Байден еще раз напомнил о том, что США поддерживают Израиль.
МО Испании объявило о подготовке нового пакета военной помощи Украине
Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины, который поступит в течении лета. Об этом сообщает ТАСС.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила поставку второй партии танков Leopard, различных боеприпасов и систем защиты от беспилотников.
Ранее Испания отправляла Украине партию ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
Решение продлить арест исполнителям теракта в «Крокусе» вступило в силу
Обвиняемые в нападении на концертный зал «Крокус сити холл» не стали подавать апелляцию на решение продлить им срок содержания под стражей. Об это сообщает ТАСС.
Таким образом, решение вступило в силу. Мера пресечения продолжит действовать в отношении Файзова М. З., Фаридуни Ш., Мирзоева Д. Б. и Рачабализода С. М.
Об отказе четырех обвиняемых и продление им срока содержания под стражей стало известно из материалов сайта Басманного суда Москвыю
Мадуро заявил, что Венесуэла находится на пути к вступлению в БРИКС
Президент Венесуэлы надеется на скорое вступление страны в БРИКС, сообщает ТАСС.
По его словам, это может произойти на саммите в Москве после 28 июля.
Ранее, в феврале 2024 года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал обещание на встрече с Мадуро, что Россия будет способствовать сближению Венесуэлы и БРИКС.