Пока вы спали: Байден о геноциде в Газе и новая помощь  для Украины

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СМИ: лишенные гражданства РФ лица смогут оставаться в стране до 90 дней

В России разработали законопроект, согласно которому лица, лишившиеся российского гражданства, смогут оставаться в стране еще некоторое время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Известия».

Министерство внутренних дел РФ предлагает дать возможность людям в такой ситуации быть на территории РФ от 15 до 90 дней в зависимости от обстоятельств.

Также в законопроекте от МВД изложен пункт об упрощенном порядке выдачи ВНЖ для тех лиц, у кого имеются родственники, постоянно проживающих на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

Байден не считает геноцидом происходящее в секторе Газа

Президент США Джо Байден отказался признавать геноцидом действия армия Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Глава США заговорил на эту тему на торжественном приеме в Белом доме в понедельник.

"..вопреки обвинениям в адрес Израиля, выдвинутым Международным уголовным судом, происходящее [в секторе Газа] не является геноцидом» - заявил он.

Также Байден еще раз напомнил о том, что США поддерживают Израиль.

МО Испании объявило о подготовке нового пакета военной помощи Украине

Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины, который поступит в течении лета. Об этом сообщает ТАСС.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила поставку второй партии танков Leopard, различных боеприпасов и систем защиты от беспилотников.

Ранее Испания отправляла Украине партию ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Решение продлить арест исполнителям теракта в «Крокусе» вступило в силу

Обвиняемые в нападении на концертный зал «Крокус сити холл» не стали подавать апелляцию на решение продлить им срок содержания под стражей. Об это сообщает ТАСС.

Таким образом, решение вступило в силу. Мера пресечения продолжит действовать в отношении Файзова М. З., Фаридуни Ш., Мирзоева Д. Б. и Рачабализода С. М.

Об отказе четырех обвиняемых и продление им срока содержания под стражей стало известно из материалов сайта Басманного суда Москвыю

Мадуро заявил, что Венесуэла находится на пути к вступлению в БРИКС

Президент Венесуэлы надеется на скорое вступление страны в БРИКС, сообщает ТАСС.

По его словам, это может произойти на саммите в Москве после 28 июля.

Ранее, в феврале 2024 года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал обещание на встрече с Мадуро, что Россия будет способствовать сближению Венесуэлы и БРИКС.