Южная Корея и США проведут второй раунд переговоров о расходах на оборону

Республика Корея (РК) и США проведут в Сеуле второй раунд переговоров о распределении расходов на совместную оборону - на содержание американского контингента на юге Корейского полуострова. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, консультации продлятся три дня. Южнокорейскую сторону будет представлять специальный представитель МИД Ли Тхэ У, американскую - сотрудник Госдепартамента Линда Спехт. Первый раунд переговоров состоялся в штате Гавайи в апреле.

Действие нынешнего соглашения рассчитано до конца 2025 года. На территории Республики Корея расквартирован 28-тысячный американский военный контингент.

В январе Yonhap со ссылкой на источники сообщало, что США и Южная Корея могут начать переговоры значительно раньше в том числе из-за вероятности победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах в ноябре. Во время предыдущих переговоров в 2021 году, по некоторым данным, администрация Трампа требовала увеличения финансирования со стороны Сеула в пять раз. Республика Корея согласилась увеличить долю в расходах на 13,9%.

С 1991 года РК берет на себя часть расходов, в том числе на строительство казарм, образовательных и тренировочных объектов.