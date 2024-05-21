В Колумбии анонсировали переговоры с повстанцами в Каракасе

КАРАКАС, 21 мая. /ТАСС/. Представитель правительственной делегации Колумбии сенатор Иван Сепеда подтвердил, что находится в Каракасе, где до 25 мая пройдут мирные переговоры с делегацией повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО).

Он отметил, что на переговорах планируется подписать первый из шести пунктов повестки дня об участии гражданского общества в мирном процессе. "Мы надеемся, что 25 мая впервые удастся подписать пункт повестки дня переговоров с АНО. В данном случае это первый из шести пунктов повестки дня переговоров", - сообщил Сепеда радиостанции W Radio.

По итогам состоявшихся в венесуэльской столице в апреле этого года встреч правительственной и повстанческой делегаций было принято решение провести очередной раунд переговоров в Каракасе с 20 по 25 мая.

Переговорный процесс с АНО, которая была основана в 1964 году, продолжается почти 10 лет. В Гаване в феврале этого года стороны договорились продлить режим прекращения огня до августа.

АНО является крупнейшей повстанческой вооруженной группировкой, насчитывающей несколько тысяч бойцов. В 2016 году правительство Колумбии заключило соглашение о мире с группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот договор практически положил конец внутреннему вооруженному конфликту, продолжавшемуся более 50 лет и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.