Байден: США не считают происходящее в Газе геноцидом

США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда против израильского руководства.

С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден.

«То, что происходит, не является геноцидом», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан будет добиваться ордеров на арест для лидеров ХАМАС и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также израильского министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта ставит под угрозу работу по освобождению заложников в секторе Газа.