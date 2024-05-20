Власти Китая разочарованы тем, что в СБ ООН не приняли резолюцию РФ по космосу

Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что Пекин разочарован тем фактом, что в Совете Безопасности ООН (СБ) не приняли российскую резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

© РИА Новости

Такое заявление Фу Цун сделал во время своего выступления в СБ ООН по итогам голосования. Он отметил, что Китай выступил в качества соавтора резолюции, но ее проект был отклонен.

«Китай поддержал и выступил соавтором резолюции, предложенной Россией. Однако из-за разности позиций проект резолюции не был принят на только что прошедшем голосовании. Китай глубоко разочарован этим», — заявил он.

Напомним, что ранее российская сторона предложила проект резолюции СБ ООН о недопущении размещения оружия в космосе, а также по предотвращению применения в космосе силы. Эта резолюция была отклонена.