Зеленский заявил, что обеспокоен заявлениями республиканцев в США

Владимир Зеленский признал, что некоторые заявления со стороны республиканцев в США по поводу помощи Киеву «вызывают беспокойство». Его слова приводит «РИА Новости».

Зеленский указал, что не верит в то, что республиканцы «против поддержки Украины».

«Но некоторые сообщения, которые идут с их стороны, вызывают беспокойство», — добавил он.

Также Зеленский предложил западным союзникам сбивать российские ракеты над территорией Украины без вовлечения НАТО в конфликт. По его мнению, участие самолетов стран альянса в этом не будет считаться вовлеченностью объединения в конфликт. Киеву нужно «120-130 самолетов, чтобы противостоять РФ в небе», подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина никогда не использовала западное вооружение при атаках на Россию, потому что ей не дали на это «зеленый свет».