Туск прокомментировал слова Дуды о Раиси

Президент Польши Анджей Дуда позволил себе излишне эмоциональные высказывания, когда говорил о катастрофе, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, отметил глава польского правительства Дональд Туск. Об этом пишет РИА «Новости».

Туск пояснил, что у президента Польши есть определенные дипломатические обязанности, в круг которых входит реагирование на те или иные значимые события в соседних странах.

Вместе с тем, президент, выражая свои соболезнования, излишне перешел черту, заметил глава кабмина. В частности, ему не следовало сравнивать Леха Качиньского с президентом Ирана.

«Ну не знаю, может быть, [он сказал это] непреднамеренно. Но это неприемлемо. Возможно, президент был эмоционален или спешил», — предположил Туск.

Ранее Дуда заметил в соцсетях, что лишь немногие народы имеют такие трагические страницы в своей истории, как поляки и иранцы.

Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел аварию

Политик напомнил, что поляки в 2010 году пережили крушение польского правительственного самолета в Смоленске. В связи с этим, они знают чувство шока и пустоты, которое остается в сердцах людей и в стране после внезапной потери политической и социальной элиты, после неожиданной потери близких и друзей.

Поэтому, констатировал президент, граждане республики с особым пониманием присоединяются к молитве и скорби родственников погибших и иранского народа.