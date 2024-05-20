Эксперт: США до последнего будут препятствовать ордеру МУС на арест Нетаньяху

Доктор политических наук и профессор РАН Александр Гусев заявил, что США будут изо всех сил препятствовать выдаче ордера от Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Гусева, в МУС хотят «поумерить пыл» властей Израиля по отношению к сектору Газа, однако США будут препятствовать выдаче ордера.

«США не дадут в обиду Нетаньяху и будут делать все необходимое для того, чтобы этот шаг не состоялся. Более того, они оправдывают все действия Израиля, в том числе в отношении палестинского государства. Они же не считают, что Израиль там фактически проводит геноцид палестинского народа. На их взгляд, все укладывается в рамки "западной демократии". Я уверен, что Байден и его помощники сделают все для того, чтобы Нетаньяху не пострадал», — рассказал он.

Ранее главный прокурор МУС Карим Хан сообщил, потребовал от палаты предварительного производства суда выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС.