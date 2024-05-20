Совбез ООН не принял резолюцию РФ по вооружениям в космосе

Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, за резолюцию голосовали 7 стран, против были тоже 7, одно государство воздержалось. Резолюция не набрала необходимые 9 голосов из 15.

Журналисты пояснили, что ранее Москва предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия.

Согласно документу, всем странам следует принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе.

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Кроме того, проект резолюции предусматривал меры по предотвращению применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.