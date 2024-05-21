Совбез ООН отклонил резолюцию РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе

Совбез ООН не принял проект российской резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе.

Инициатива не набрала нужные девять голосов из 15. Ее поддержали семь стран: РФ, КНР, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик и Сьерра-Леоне. Против были Соединенные Штаты, Франция, Британия, Япония, Словения, Южная Корея и Мальта. Швейцария воздержалась.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал результаты голосования. Он отметил, что западные страны подтвердили свое намерение продолжать милитаризировать космос. Такой шаг потребует анализа и ответных действий со стороны Москвы, но она останется приверженной своим обязательствам, подчеркнул Небензя.

Ранее Россия в СБ ООН наложила вето на резолюцию США и Японии о ядерного оружия в космосе.