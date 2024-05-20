Королева Камилла рассказала о самочувствии короля

Королева приоткрыла завесу тайны о самочувствии монарха. Король Великобритании Карл III уже несколько месяцев проходит лечение от онкологического заболевания. Изредка он появляется на публике, однако чаще проводит время вдали от камер. На днях королева Камилла посетила мероприятие, посвящённое литературе, во время которого рассказала о самочувствии супруга.

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По словам Камиллы, лечение действительно даёт результат, и с каждым днём Карл чувствует себя всё лучше. Королева пошутила, что ему было бы ещё лучше, если бы он вёл себя хорошо. Вдаваться в подробности лечения монарха Камилла не стала, однако дала понять, что Карл старается соблюдать все предписания врачей.

А ранее племянник короля Питер Филлипс рассказывал, что Карл не привык сидеть на месте, и даже болезнь ни коем образом не сказывается на его активности. Монарх по-прежнему раздаёт распоряжения, а также сильно расстраивается, когда врачи просят его повременить со всевозможными делами.

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