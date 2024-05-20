В США обвинили Иран в гибели Раиси

Власти Ирана сами виноваты в том, что использовали 45-летний вертолет Bell 212 производства США в плохих метеоусловиях, заявил на традиционном брифинге официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА «Новости».

В воскресенье, 19 мая, недалеко от границы с Азербайджаном потерпел крушение вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. Погибли 9 человек.

Мэттью Миллер также обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для транспортных перевозок «в поддержку терроризма».

Кирби прокомментировал обвинения о влиянии санкций США на крушение вертолета Раиси

На вопрос журналистов о том, почему Вашингтон все же выразил соболезнования в с гибелью президента и главы МИД Ирана, чиновник ответил, что США сожалеют в связи с какой бы то ни было гибелью людей.

«На борту были люди, у которых есть семьи. Мы подумали, что это соответствующий шаг», — отметил Миллер.

Чиновник напомнил, что США передавали соболезнования в связи со смертью президента Венесуэлы Уго Чавеса и Иосифа Сталина, «людей, с которыми у нас были большие разногласия».