В США заявили, что Вашингтон не сможет внести разлад в отношения РФ и КНР

Визит президента России Владимира Путина в Пекин показал, что Вашингтону вряд ли удастся внести разлад в отношения между РФ и КНР, хотя США заинтересованы в подобном сценарии. Такое мнение в своей статье для Financial Times высказал обозреватель Гидеон Рахман, передает «РИА Новости».

Он уверен, что в «обозримом будущем» США не смогут внести разлад в отношения РФ и КНР.

«Теплый прием Путина во время его визита в Пекин на прошлой неделе является свидетельством несравненной прочности китайско-российских отношений», — считает Рахман.

По словам обозревателя, в Вашингтоне многие встревожены стремительным сближением Москвы и Пекина, поскольку объединенные силы двух сверхдержав, которые стремятся к большей независимости от Запада, увеличивают шансы на смещение баланса сил в пользу конкурентов НАТО. Несмотря на это США нечего сейчас предложить Китаю в качестве замены взаимовыгодным отношениям с РФ, заключил Рахман.

Напомним, что Путин посетил Пекин с двухдневным визитом 15 мая. Он стал первой подобной поездкой президента после переизбрания.