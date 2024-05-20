Иран запрашивал помощь от США в связи с крушением президентского вертолета

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Белый дом получил запрос со стороны Ирана о предоставлении помощи в связи с авиакатастрофой, в которой погиб иранский президент Эбрахим Раиси. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Миллер сделал во время брифинга с журналистами. По его словам, Белый дом получил запрос о помощи, но не смог ее оказать «в основном по причинам логистического свойства». При этом Миллер не уточнил, какая именно помощь требовалась Ирану.

«Нас запросило о содействии иранское правительство. Мы дали им понять, что предложим помощь, как поступили бы в ответ на запрос любого иностранного правительства в такого рода ситуации. В конце концов мы не смогли оказать это содействие», — рассказал он.

Напомним, что 20 мая президент Ирана Эбрахим Раиси умер в результате крушения президентского вертолета.