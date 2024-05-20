Соединенные Штаты не располагают данными о о том, что именно послужило причиной авиакатастрофы, в результате которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси и другие официальные лица, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились публикации, в которые были названы возможные виновники катастрофы. В частности, эксперты предполагали, что за гибелью Раиси могут стоять США и Израиль.

«Причина крушения [вертолета] не ясна, по крайней мере, для нас», — отметил Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что в Вашингтоне «не удивлены» попыткам Тегерана возложить на США ответственность за авиакатастрофу, которая могла стать следствием технической неисправности на борту вертолета.

Джон Кирби заметил также, что Соединенные Штаты отвергают обвинение в том, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета.

На месте крушения вертолета обнаружили кольцо Раиси

По его словам, каждая страна несет свою собственную ответственность за обеспечение безопасности и надежности своего оборудования, включая гражданскую авиацию.

По его мнению, Иран всегда, в любых ситуациях, «находит способы обвинить США в проблемах, которые сам же и создал».