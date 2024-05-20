Президент США Джо Байден перепутал детали своей карьеры во время выступления в Детройте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

Во время своей публичной речи Байден заявил, что работал вице-президентом во время пандемии COVID-19. Однако на самом деле это не так — во время эпидемии коронавируса Байден уже несколько лет занимал другую должность.

«Когда я был вице-президентом во время пандемии и дела были плохи, Барак (бывший президент США Барак Обама – прим. ред.) сказал мне: "Езжай в Детройт! Помоги это исправить!”», — рассказал Байден.

Отмечается, что пользователи под новостью остались недовольны новой ошибкой президента. Некоторые из них оставили соответствующие комментарии — кто-то призвал «остановить» Байдена, а некоторые даже оскорбительно высказались об умственных способностях президента.

Ранее Байден прокомментировал призыв прокурора МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.