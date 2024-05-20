На месте крушения вертолета обнаружили кольцо Раиси

В ходе работ по изучению обломков потерпевшего крушение вертолета Bell 212, перевозившего президента Ирана Эбрахима Раиси, было обнаружено уникальное кольцо. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

По данным портала, это кольцо подарил Раиси духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

На кадрах, опубликованных RT, неизвестный мужчина показывает испачканное в саже кольцо с надписью на арабском.

За кадром слышится грустная молитва, плач и причитания мужчин и женщин. Предположительно, они принадлежат иранцам, расстроенным гибелью президента.

Названы новые детали крушения вертолета с Раиси

Напомним, что вертолет потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, в Восточном Азербайджане. Президент, сопровождавшие его чиновники, члены экипажа погибли.